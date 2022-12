Veroordeelde oud-president Zuid-Korea krijgt gratie

Oud-president van Zuid-Korea Lee Myung-bak heeft van de huidige president Yoon gratie gekregen vanwege zijn slechte gezondheid.

Zakenman Lee, die leidinggaf aan verschillende bedrijven van het Hyundai-conglomeraat, werd in 2008 gekozen tot president. Het was voor het eerst dat Zuid-Korea iemand uit het zakenleven als leider koos. Lee, die eerder ook burgemeester van hoofdstad Seoul was geweest, bleef aan tot 2013.

Miljoenen aan steekpenningen

Vijf jaar later werd hij veroordeeld tot een celstraf van zeventien jaar voor corruptie, verduistering en omkoping. Hij had steekpenningen aangenomen van grote bedrijven, waaronder Samsung, en had geld van een van zijn bedrijven verduisterd. Daarmee had hij miljoenen verdiend.

De 81-jarige Lee is al langere tijd ziek. Zijn celstraf werd meermaals onderbroken voor een medische behandeling. Zo zat hij sinds juni al niet meer in de cel. Door de gratie hoeft hij de vijftien jaar die nog over is van zijn straf, niet uit te zitten.

Lee was de vierde Zuid-Koreaanse oud-president die de cel in ging. Ook zijn opvolger, Park Geun-hye, kreeg in 2018 een lange gevangenisstraf. Zij kreeg december vorig jaar al gratie.