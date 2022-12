VVD-Kamerlid Ellian wordt zwaar beveiligd

VVD-Kamerlid Ulysse Ellian wordt zwaar beveiligd. Dat zegt hij in een interview met Het Parool. "Dat klopt. Het is geen lolletje. Je levert vrijheid in", zegt hij over de maatregelen. "Ik vertrouw op de mensen die zeggen dat beveiliging nodig is."

Het Kamerlid wordt sinds enkele maanden zwaar beveiligd door de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB) van de politie. De DKDB beveiligt bijvoorbeeld ook PVV-leider Geert Wilders en prinses Amalia, die beiden zwaar worden bedreigd.

Over de aard van de dreiging tegen hem doet Ellian geen uitspraken. "Daar kan ik niks over zeggen." De VVD'er heeft onder meer justitie en rechtspraak in zijn portefeuille.

EBI

In het verleden was hij kritisch over het vervoer van zware criminelen vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught, de strengst bewaakte penitentiaire inrichting van het land. Ook stelde hij vragen over de detentie van verschillende criminele kopstukken en over Ridouan Taghi, de hoofdverdachte in een omvangrijk drugsproces.

Eerder deze maand werd bekend dat dit jaar een recordaantal politici naar de politie is gestapt vanwege bedreigingen. Dit jaar zijn er tot eind november door politici al 1072 meldingen gedaan van bedreigingen. In heel vorig jaar werden 588 meldingen gedaan en het record uit 2018 stond op 620 meldingen in een jaar.

Lot

Recent heeft de NOS onderzoek gedaan waaruit bleek dat Kamerleden zich vaker geïntimideerd voelen. Soms houden ze daarom zelfs maar hun mening voor zich.

Tegen Het Parool zegt Ellian niet een van hen te zijn. "Nee. Misschien is deze situatie wel mijn lot. We kunnen niet de bad guys de dienst laten uitmaken."