Duindorp en Scheveningen bouwen aan vreugdevuren nieuwe stijl

Op de stranden van Scheveningen en Duindorp wordt sinds gisteravond gewerkt aan de traditionele vreugdevuren. De afgelopen drie jaar gingen de vreugdevuren in Den Haag niet door, aanvankelijk vanwege de nasleep van de nieuwjaarsviering van 2018-2019.

Dat jaar waren de vreugdevuren in Scheveningen hoger dan toegestaan, waardoor er een vonkenregen en branden ontstonden. Daarop vatten daken, auto's en straatmeubilair in de omgeving vlam. De kwestie leidde in oktober 2019 tot het aftreden van burgemeester Krikke van Den Haag.

Strikte voorwaarden

Eind september van dit jaar werd duidelijk dat de vreugdevuren dit jaar weer mogen doorgaan, toen burgemeester Van Zanen van Den Haag opnieuw besloot een evenementenvergunning af te gegeven.

Er zijn nu overigens wel "strikte voorwaarden" aan verbonden. Zo mogen de stapels niet hoger en breder worden dan 10x10x10 meter, om de veiligheid van omstanders en omwonenden niet in gevaar te brengen.

De bouwers doen dat opstapelen van de pallets volgens Omroep West deze dagen weer "ouderwets met de hand". Het bouwterrein is afgezet met hekken en zeecontainers, het terrein wordt verlicht met hoge bouwlampen.

Rellen

Het afgelasten van de vreugdevuren leidde twee jaar geleden tot ongeregeldheden. Vorig jaar waren er ook rellen omdat de vreugdevuren vanwege de coronamaatregelen eveneens in de ban werden gedaan.