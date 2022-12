Vanavond op tv: Enorme coronagolf in China • Executies in Stary Bykiv • Garnalenvissers in de problemen

China probeerde lang met een zero-covidbeleid de ziekte te bestrijden. Maar begin deze maand werden de regels - na protesten in het land - grotendeels losgelaten. Inmiddels is er een grote uitbraak van covid. Hoe ernstig de situatie is, is niet bekend omdat het land geen covidcijfers meer bijhoudt. Volgens sommige schattingen zijn er de afgelopen weken een kwart miljard mensen besmet. Per 8 januari schrapt China ook de quarantaineplicht voor internationale reizigers.

Executies door het Russische leger in Stary Bykiv

Met het vertrek van de Russen uit delen van Oekraïne in april dit jaar, kwamen ook de eerste berichten naar buiten over de misdrijven door het Russische leger. Nieuwsuur was begin april in een dorp in het oosten van Oekraïne, Stary Bykiv. Het Russische leger heeft daar zes mannen vermoord toen het dorp werd bezet. Het afgelopen jaar zijn we een aantal keren teruggegaan naar de regio. Het blijkt dat de zes mannen niet de enigen zijn die door het Russische leger zijn geëxecuteerd. Vanavond een reportage van Gert-Jan Dennekamp.

Bekijk hieronder zijn eerste reportage uit Stary Bykiv: