Zorgen politie over vuurwerk met jaarwisseling: 'Zien het met lede ogen aan'

"We houden ons hart vast", verzucht Peije de Meij, coördinator jaarwisseling bij de politie, in het NOS Radio 1 Journaal. Na twee jaar van een algeheel vuurwerkverbod mag het in de meeste plaatsen dit jaar weer: siervuurwerk afsteken (knalvuurwerk is sinds 2020 in het hele land verboden).

Ondanks het verbod liep het bij de vorige jaarwisseling toch uit de hand. Meer nog dan andere jaren kreeg de politie te maken met agressieve groepen mensen, geweld en vuurwerkincidenten.

"Het is aan de mensen zelf om het leuk en gezellig te houden, maar we zijn erop voorbereid dat dat niet het geval is", zegt De Meij. Mocht het uit de hand lopen, dan voelt de politie zich genoodzaakt om aan te dringen op een landelijk vuurwerkverbod, waarschuwt hij.

"Het is uiteindelijk aan de politiek, daar gaat de politie niet over. Maar wij zien wel wat er jaarlijks gebeurt: miljoenen aan schade en ernstig letsel aan ogen, handen en bij kinderen. We zien het met lede ogen aan."

Vuurwerkverbod in twaalf gemeenten

Twaalf gemeenten besloten om ook dit jaar een vuurwerkverbod in te stellen. Onder andere Amsterdam, Rotterdam, Apeldoorn, Nijmegen en Utrechtse Heuvelrug vinden de huidige vuurwerkregels niet ver genoeg gaan. In die gemeenten is alleen het zogeheten fop- en schertsvuurwerk, zoals sterretjes en knalerwten, toegestaan.