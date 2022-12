Bedrijven, stichtingen en kerken moeten van banken meebetalen aan witwasonderzoek

Banken hebben in snel tempo een nieuwe toeslag ingevoerd voor zakelijke klanten. Onder meer bedrijven, goede doelen en kerken moeten voortaan een maandelijks bedrag betalen voor de kosten die banken maken voor de controle op witwassen en terrorismefinanciering. ABN Amro, ING en SNS hebben de afgelopen maanden de zogenoemde 'kosten klantonderzoek' ingevoerd. Rabobank begint als laatste grote bank er volgende week mee. Het betekent dat verenigingen, stichtingen en mensen met een bv maandelijks enkele euro's van hun rekening zien verdwijnen voor de kosten die de banken maken. Iemand met meerdere rekeningen moet per rekening betalen. Dat levert de banken jaarlijks tientallen miljoenen euro's op. "We hebben de afgelopen jaren gezien dat de kosten voor banken behoorlijk zijn gestegen", zegt Helène Erftemeijer van de Nederlandse Vereniging van Banken. "13.000 mensen bij banken doen dit klantonderzoek. Die gestegen kosten vinden we nu ook terug in de rekeningen van de klant."

Kosten Uit een onderzoek dat Betaalvereniging Nederland liet uitvoeren door McKinsey blijkt dat banken jaarlijks meer dan 700 miljoen euro kwijt zijn aan witwascontroles. De inkomsten van banken op het betalingsverkeer lopen daardoor terug. Aan zakelijke rekeningen werd in 2021 nog ruim 230 miljoen euro verdiend, maar op particulier betalingsverkeer moest meer dan 800 miljoen euro worden bijgelegd door banken. Volgens schattingen gaat er jaarlijks 13 miljard euro aan zwart geld in Nederland om. De banken denken dat er met de controles jaarlijks een paar honderd miljoen euro van dat geld wordt opgespoord.

"Bizar en belachelijk", zegt een woordvoerder van VNO-NCW en MKB Nederland over de nieuwe heffing. "Ondernemers hebben al veel last van de witwasmaatregelen van banken omdat ze strenger zijn dan strikt genomen zou moeten. En nu wordt de rekening ook nog eens neergelegd bij ondernemers." Ook kerkgenootschappen klagen over de kosten, omdat ze bij sommige banken meer moeten betalen dan stichtingen. "Alle extra kosten zijn voor parochies, die grotendeels moeten bestaan van vrijwillige bijdragen van kerkleden, te veel", zegt woordvoerder Anna Kruse van de Rooms-Katholieke Kerk. "Dat kerken ondanks hun waarde voor de maatschappij extra moeten betalen mede door wetgeving die eigenlijk niet voor hen van toepassing is, is ongewenst."

Ik werd een beetje boos en dat is nog zacht uitgedrukt Jacques Lansbergen met een pensioen-bv