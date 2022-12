Noodhulp voor New York na zware sneeuwval en kou

Een restauranteigenaar in Buffalo zag dat zijn restaurant volledig was bedekt met ijs:

Het noodweer heeft met name in en rond de stad Buffalo tot grote problemen geleid. Tienduizenden mensen kwamen zonder stroom te zitten en zeker 27 mensen kwamen door de sneeuw en kou om het leven.

De Amerikaanse president Biden heeft toestemming gegeven voor federale noodsteun voor de staat New York, die is getroffen door zware sneeuwstormen. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt.

De Amerikaanse stad Buffalo in de staat New York gaat gebukt onder extreem winterweer. Wegen zijn nauwelijks begaanbaar, tienduizenden mensen zitten zonder stroom en een restauranteigenaar zag dat zijn zaak volledig is bedekt met ijs. - NOS

"Mijn gedachten zijn bij de mensen die dit kerstweekend hun naasten zijn verloren", schreef Biden eerder al. "Jullie zijn in de gebeden van mij en Jill."

'Oorlog met moeder natuur'

De gouverneur van New York, Kathy Hochul, spreekt van de meest verwoestende storm in de geschiedenis van de stad. "Dit is een oorlog met Moeder Natuur. Ze heeft ons toegetakeld met alles wat ze in zich heeft", aldus Hochul. "Het zal eruitzien als een oorlogsgebied. De vele voertuigen langs de kant van de weg zullen choquerend zijn."

Duizenden vluchten zijn rond de kerstdagen geannuleerd vanwege de slechte weersomstandigheden. Ook moesten tal van automobilisten uit de sneeuw gered worden. Op verschillende plekken zijn de wegen nog altijd bezaaid met bedolven auto's, bussen en takelwagens.

Niet alleen in New York is zwaar geteisterd door de kou en de sneeuw. In het hele land zijn zeker 57 doden gevallen als gevolg van het weer, meldt NBC News op basis van een eigen telling. De verwachting is dat het dodental nog verder zal oplopen. De hulpdiensten gaan van auto naar auto op zoek naar overlevenden.

Meer sneeuw

Naar verwachting zullen de weersomstandigheden de komende dagen wat verbeteren, maar het advies blijft om niet de deur uit te gaan tenzij dat echt niet anders kan. Gouverneur Hochul van New York waarschuwt dan ook: "Iedereen die de overwinning uitroept, en zegt dat het voorbij is: het is nog veel te vroeg om dat te zeggen. De storm komt terug, we verwachten nog eens 15 tot 30 centimeter sneeuw."