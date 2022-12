Servisch leger in hoogste staat van paraatheid vanwege spanningen

De spanningen liepen de afgelopen weken op na klachten over het intimideren en pesten van Serviërs door etnische Albanezen. Servische medewerkers van de Kosovaarse politie legden bijvoorbeeld recentelijk hun werk neer uit protest tegen een - inmiddels teruggedraaid - besluit om Serviërs in Kosovo te verbieden om Servische kentekens op hun auto's te gebruiken.

Ook de minister van Binnenlandse Zaken, Gasic, meldt dat veiligheidstroepen en politieagenten gevechtsklaar zijn en onder bevel staan van de legerleiding. Volgens Gasic heeft president Vucic de opdracht gegeven om "alles te doen wat nodig is om het Servische volk in Kosovo te beschermen".

Het Servische leger op de grens met Kosovo is in hoogste staat van paraatheid gebracht na weken van oplopende spanningen tussen Servië en Kosovo. De Servische minister van Defensie, Vucevic, zegt dat het leger klaar is om geweld te gebruiken indien nodig.

De spanningen tussen Servië en Kosovo zijn zo hoog opgelopen, dat het leger van Servië in de opperste staat van paraatheid is gebracht. Veiligheidstroepen en politieagenten zouden gevechtsklaar zijn en onder bevel staan van de legerleiding. - NOS

Gisteren nog zei vredesmacht KFOR, die geleid wordt door de NAVO, onderzoek te doen naar een schietincident in het noorden. Dat gebeurde bij het Kosovaarse Zubin Potok, waar etnische Serviërs al twee weken barricades opwerpen uit protest tegen de arrestatie van een Servische agent. KFOR riep beide partijen op om weg te blijven van provocerende retoriek of acties.

Internationaal zijn er grote zorgen over het wapengekletter aan de grens tussen Kosovo en Servië. Kosovo scheidde zich in 2008 af van Servië, waarvan het voor de Kosovo-oorlog - eind jaren 90 - een provincie was. De meeste EU-landen en de VS beschouwen Kosovo als onafhankelijk land. Servië, gesteund door onder meer Rusland en China, erkent de onafhankelijkheid niet.