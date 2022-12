Gezin van Iraanse voetballegende mag land niet uit na steun aan protesten

De vrouw en dochter van de Iraanse voetballegende Ali Daei mogen Iran niet uit. De bekende Iraanse oud-voetballer zegt dat een vliegtuig met zijn gezin aan boord onderweg naar Dubai een onaangekondigde tussenstop maakte op het Iraanse eiland Kish. Zijn dochter en vrouw zouden zijn verzocht om uit te stappen en zijn verhoord door de autoriteiten.

Daei zegt dat zijn dochter enige tijd later vrij was om te gaan, maar dat de deuren van het toestel inmiddels al dicht waren. De Iraanse luchtvaartmaatschappij Mahan Air en de Iraanse autoriteiten weigeren te reageren. Inmiddels zou zijn gezin weer onderweg terug zijn naar Teheran.

De 53-jarige oud-voetballer is een van de Iraanse beroemdheden die steun hebben uitgesproken voor de anti-regeringsprotesten na de dood van de 22-jarige Koerdische Mahsa Amini in september. Daei had het Iraanse regime op sociale media opgeroepen om de problemen van Iraniërs op te lossen, in plaats van ze gewelddadig te onderdrukken en te arresteren.

'Reisverbod'

Het semiofficiële persbureau Tasnim, dat nauwe banden onderhoudt met de Iraanse Revolutionaire Garde, meldt dat Daeis vrouw eerder deze maand een reisverbod is opgelegd vanwege haar steun aan de protesten. De reis die ze nu probeerde te maken naar Dubai, zou worden gezien als een poging om dat reisverbod illegaal te schenden. Daei weerspreekt dat dit het geval is.

Ook meldt Tasnim dat de eindbestemming van de vrouw niet Dubai maar de Verenigde Staten waren. Het Iraanse regime beweert steevast dat de VS en Israël achter de protesten zitten. Daei zelf zegt dat zijn vrouw en dochter van plan waren om slechts een paar dagen naar Dubai te gaan en dan weer terug te keren naar Iran.

Vanwege zijn steun aan de protesten werd het paspoort van Daei zelf eerder dit jaar al eens korte tijd in beslag genomen. Ook sloten de autoriteiten deze maand een juwelierszaak en een restaurant van hem.

Interlanddoelpuntenrecord

Daei was ooit aanvoerder van het Iraanse voetbalelftal en speelde in de jaren 90 onder meer voor Bayern München en Arminia Bielefeld. Hij is vooral bekend vanwege zijn wereldrecord interlanddoelpunten: 109 in 148 wedstrijden, een record dat vorig jaar werd gebroken door Cristiano Ronaldo. In 1999 werd Daei verkozen tot Aziatisch voetballer van het jaar.