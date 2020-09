Trump en Biden in totaal nu 34 keer beschuldigd van seksueel wangedrag

Biden en Trump header - AFP / bewerking NOS

Voormalig model Amy Dorris werd deze week de 26ste vrouw die Donald Trump openlijk beschuldigt van seksueel wangedrag. Bij Joe Biden, diens tegenstander in de naderende Amerikaanse verkiezingen, staat de teller op acht. En dat voor de eerste presidentsverkiezingen na #MeToo. Het is uniek in de geschiedenis van de VS. Nooit eerder zijn beide kandidaten herhaaldelijk beticht van ongewenste intimiteiten, aanranding of verkrachting. Met de kanttekening dat Trump veel vaker is beschuldigd van ernstigere vergrijpen dan Biden. Bij het leeuwendeel van de beschuldigingen valt moeilijk te achterhalen of de mannen zich daadwerkelijk aan vrouwen vergrepen hebben. Het is nog de vraag hoeveel invloed de aantijgingen hebben op de naderende verkiezingen.

Quote Running mate Kamala Harris zei tijdens de voorverkiezingen in april nog: ik geloof de vrouwen die zeggen dat ze door Biden zijn betast. Correspondent Arjen van der Horst

"Het heeft Biden tot nu toe weinig electorale schade opgeleverd", zegt VS-correspondent Arjen van der Horst. "Maar het heeft de Democraten wel in een pijnlijk parket gebracht. Want Biden is leider van de partij die de MeToo-beweging heeft omarmd. Zijn running mate Kamala Harris zei tijdens de voorverkiezingen in april nog: ik geloof de vrouwen die zeggen dat ze door Biden zijn betast." Van der Horst: "Ondanks alle beschuldigingen is Trump vier jaar geleden tot president gekozen. Maar binnen zijn Republikeinse achterban keert een deel zich van hem af en dat is niet helemaal los te zien van Trumps gedrag." Het gaat hier om de hoogopgeleide witte vrouwen in de buitenwijken. Die stemmen al jaren overwegend trouw Republikeins, maar volgens recente polls van zowel linkse als rechtse media is Biden bij deze groep inmiddels koploper. Bij de tussentijdse Congresverkiezingen in 2018 was een groot deel van deze kiezersgroep al overgelopen naar de Democraten. Grab 'em by the pussy Toch valt uiteindelijk slecht te voorspellen hoeveel invloed de opstapelende beschuldigingen tegen Trump hebben als de Amerikanen op 3 november naar de stembus gaan. Dat bewijst de 'grab-'em-by-the-pussy'-video die vier jaar geleden een maand voor de verkiezingen opdook. "Iedereen dacht dat die video, waarin Trump opschept over aanranding, het einde was van zijn kandidatuur", zegt de correspondent. Maar dat was het niet. "Ik begin ze gewoon te zoenen", was een van de dingen die Trump in 2005 zei achter gesloten deuren:

Trump deed zijn woorden af als 'kleedkamerpraat'. Tien vrouwen claimen dat de zakenman hen wel degelijk zonder toestemming heeft geprobeerd te zoenen. De meest recente die dat openlijk beweert, is voormalig model Amy Dorris. "Hij greep met zijn handen aan mijn billen, borsten, rug, alles", zei ze afgelopen donderdag in een interview met The Guardian. Volgens Dorris gebeurde de aanranding op het tennistoernooi US Open in 1997. Met haar tanden probeerde ze naar eigen zeggen Trumps tong uit haar mond te krijgen. "Ik voelde me gevangen." Verkrachting De aanklachten tegen de miljardair dateren van begin jaren 80 tot en met 2016, schrijft The Business Insider die een overzicht van alle aantijgingen tegen de twee mannen heeft gepubliceerd. Twee vrouwen hebben Trump beschuldigd van verkrachting. Een van hen is zijn ex-vrouw Ivana Trump, al zei ze later dat ze het niet 'letterlijk' had bedoeld. De ander is columniste E. Jean Carroll. De president ontkent alle aanklachten. "Ik denk dat er nog nooit een president geweest is die zo vaak en zo zwaar is beschuldigd van seksueel wangedrag", zegt Van der Horst. Trump wijst vaak naar Bill Clinton en zegt dat die nog veel erger is. Maar tegen de voormalige Democratische president zijn in totaal vier vrouwen naar voren getreden met beschuldigingen van verkrachting, aanranding of ongewenste intimiteiten. Ook Biden is beticht van een verkrachting. Zijn voormalige stafmedewerker Tara Reade claimt dat de toenmalige senator haar in 1993 tegen een muur drukte en haar met zijn vingers penetreerde. Ook zou hij haar in haar nek gekust hebben. Reade hoopte dat Biden zich terug zou trekken als presidentskandidaat, zei ze begin mei in een interview:

