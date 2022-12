The Crown-acteur Stephen Greif (78) overleden

De Britse acteur Stephen Greif, die onder meer rollen had in de hitserie The Crown en de soap Coronation Street, is op 78-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn agentschap bekendgemaakt.

"Met groot verdriet maken we de dood van onze geweldige cliënt Stephen Greif bekend", schrijft Michelle Braidman Associates. "Zijn lange carrière omvatte tal van rollen op het witte doek en op het toneel. We zullen hem ontzettend missen en onze gedachten gaan uit naar zijn familie en vrienden."

Greif werd in 1944 geboren in het Engelse Hertfordshire en stond in de jaren 60 en 70 met name op het toneel. In 1978 maakte hij de stap naar de televisie, met zijn rol in de populaire sciencefictionserie Blake's 7 van de BBC. Ook speelde hij onder meer in de Britse soapseries Coronation Street en EastEnders.

Stemacteur en The Crown

Twee jaar geleden had Greif nog een rol in de Netflix-serie The Crown, over het Britse koningshuis. Hij speelde daarin Lagerhuisvoorzitter Sir Bernard Weatherill. Ook had hij de afgelopen jaren rollen als stemacteur in verscheidene games, waaronder The Witcher, It Takes Two en Fable II.

Collega stemacteur Barnaby Edwards, onder meer bekend van Doctor Who, reageert verdrietig op het overlijden van Grief. "Een steengoede speler, met een stem als gesmolten lava. Als het aankwam op het spelen van slechteriken was hij onovertroffen."