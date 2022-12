Busje rijdt op landmijn in Burkina Faso, zeker tien burgers gedood

In het oosten van Burkina Faso is een busje op een landmijn gereden, met minstens tien burgerdoden tot gevolg. Dat heeft Burkinese regering bekendgemaakt. Het busje reed op Eerste Kerstdag bij het dorp Bougui al op de mijn, maar details waren nog niet bekend.

De autoriteiten houden er rekening mee dat het dodental nog verder oploopt. Een nog onbekend aantal slachtoffers van de ontploffing is naar het ziekenhuis in Fada N'Gourma gebracht. Andere passagiers zijn nog vermist.

Wat er precies is gebeurd in het West-Afrikaanse land, op enkele uren van de grens met Niger, is nog onduidelijk. Burkina Faso en andere landen in de regio kampen al bijna tien jaar met jihadistisch geweld. In de regio zijn tal van terreurgroepen actief met banden met al-Qaida en IS. Duizenden zijn gedood en meer dan twee miljoen mensen zijn op de vlucht geslagen voor het geweld in de regio.

Staatsgrepen

Het jarenlange geweld leidt in Burkina Faso tot grote politieke instabiliteit. De overheid heeft een groot deel van het grondgebied niet onder controle en er werd dit jaar tot twee keer toe een coup gepleegd door militaire machthebbers die beloofden wat te doen tegen de jihadisten.

Desondanks gaan de aanslagen door, met name in het oosten en in de Sahel-regio. De explosie van gisteren kwam slechts een dag na een andere zware ontploffing in het oosten van het land. Bij die aanslag met een landmijn raakten bij de dorpen Ougarou en Matiacoali zeker vijf militairen gewond.