Bergsma is niet fit en moet zich afmelden voor NK allround

Jorrit Bergsma heeft zich afgemeld voor de NK allround. Volgens zijn ploeg Jumbo-Visma is de schaatser niet fit genoeg om aan de start te verschijnen in Heerenveen.

Het is niet het eerste toernooi dat Bergsma aan zich voorbij moet laten gaan dit seizoen. Voor de eerste wereldbekerwedstrijden van dit seizoen, in Stavanger, was hij ook niet fit genoeg.

De 36-jarige Fries ontbrak de afgelopen jaren regelmatig op de NK allround. In 2015 eindigde hij op de vierde plaats.

Op dinsdag 27 en woensdag 28 december wordt in Thialf gestreden om de nationale allround- en sprinttitels, door de vrouwen en de mannen. De topdrie van beide toernooien plaatst zich voor de EK allround en sprint, van 6 tot en met 8 januari in het Noorse Hamar.