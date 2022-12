Thailand wil bloeiende cannabiseconomie, maar decriminalisering verloopt chaotisch

'Beer' Masayavanic verkruimelt nog even een flinke klont wiet en stopt de kruimels in zijn waterpijp. Tussen de witte dampen die voor zijn gezicht kringelen is een zacht maar voldaan "ohhhhhh" te horen.

"Ik ben dol op cannabis", zegt hij. Opvallend, omdat wiet in zijn jeugdjaren zijn veelbelovende acteercarrière heeft laten ontsporen. Beer speelde in een aantal films en in de best bekeken sitcom van Thailand. "Maar ik werd gearresteerd met wiet op zak. Dus werd ik uit de serie gegooid."

Het was de tijd dat er in Thailand nog draconische straffen stonden op drugsbezit en -gebruik. Beer kwam onder een celstraf uit. Maar de daaropvolgende jaren raakte hij in een diepe depressie vanwege zijn verloren carrière. "Tien jaar liep ik rond met zelfmoordgedachten. Ik kreeg medicijnen voorgeschreven die mij ziek maakten. Maar het was juist cannabis dat mijn leven heeft gered."

Want Beer bleef smoken en ook op de straten van Bangkok handelen. Het roken hield zijn depressieve gedachten onder controle, het handelen was een enorm risico. Maar de verkoop in de illegale tijden gaf hem genoeg ervaring toen de afgelopen jaren ineens een versoepeling in de cannabisregels kwam. In 2018 werd medicinale wiet legaal in Thailand, afgelopen zomer werd cannabis volledig gedecriminaliseerd, als eerste land in Zuidoost-Azië.

Legalisering mondt uit in chaos

De zet was vooral bedoeld om de door corona vernielde economie weer aan te jagen. "Wij waren een van de eerste coffeeshops die open gingen. We hadden namelijk nog wat wiet in de opslag staan," zegt Beer knipogend, om daarna in een bulderende lach uit te barsten. Nu is hij een van de bekendste cannabisondernemers van het land.

We ontmoetten hem in Bangkok: