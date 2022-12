Koopjesjagers breken kerstafdeling tuincentrum af voor korting

Voor 09.00 uur was het deze Tweede Kerstdag daarom al druk bij de winkel:

"Het is voor ons ieder jaar enorm veel werk om de gigantische kerstshow zelf op te ruimen. Alle kunstkerstbomen afbreken en in een doos doen bijvoorbeeld, kost heel veel tijd", zegt bedrijfsleider Gerard Niesink. "Dus het is fijn dat onze klanten ons daarbij helpen."

Het tuincentrum staat plaatselijk bekend om de grote kerstafdeling, schrijft Omroep Gelderland . Al in augustus begint het bedrijf met de opbouw van 8000 vierkante meter kerstpracht.

Koopjesjagers zijn vandaag massaal afgekomen op een tuincentrum in Duiven. Dat biedt op Tweede Kerstdag altijd decoratiemateriaal aan tegen hoge korting, als de klanten meehelpen de kerstafdeling op te ruimen.

Er was extra beveiliging ingeroepen om de drommen mensen in goede banen te leiden.

"Gekkenhuis; we moesten er bijna om vechten", zegt een echtpaar dat "toet-toet" roepend zich met een grote kunstkerstboom door de menigte wurmt. "Normaal kost deze 450 euro en nu krijgen we 40 procent korting, dus dat is de moeite waard."

"Deze stond in het schap en ik dacht 'ik trek hem er meteen uit'," zegt een man die glunderend een plastic hert heeft buitgemaakt, "dan kan hij vanavond nog in de tuin".

Uitje

"Dit is ook voor ons de leukste dag van het jaar", zegt een winkelmedewerker die helpt een kerstdorpje ontmantelen. "Mensen die echt hun zinnen hebben gezet op een bepaald huisje dat ze nog niet in hun verzameling hebben en dat niet meer op voorraad was, mogen ze nu hier uit de kerstshow halen."

Een losgeschroefde pizzabakker gaat mee met een jongen. "Ik heb nog niet zo'n grote verzameling, maar deze wilde ik heel graag in mijn kerstdorp."

Niet iedereen gaat voor het beste koopje. "We komen hier eigenlijk voor de gezelligheid", zeggen twee shoppers. "Dat doen we elk jaar, het is een soort van traditie. Gewoon een lekker uitje."