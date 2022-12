Rabbi Haim Drukman (90) overleden, grondlegger zionistische beweging

Haim Drukman, een vooraanstaande rabbijn en een van de grondleggers van de Israëlische nederzettingenbeweging, is op 90-jarige leeftijd overleden.

Drukman was een prominent figuur in de religieuze zionistische beweging in Israël, en een groot voorstander van Joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever, de Gazastrook en het Sinaï-schiereiland nadat Israël die gebieden had veroverd in de Zesdaagse Oorlog van 1967.

Drukman werd eerder deze maand in het ziekenhuis opgenomen in Jeruzalem. Israëlische media melden dat hij is gestorven aan complicaties van het coronavirus. Drukman maakte voor de voorloper van de huidige religieus-zionistische partij ook deel uit van de Knesset, het parlement van Israël.

Joodse religieuze wet

Lange tijd trad Drukman ook op als geestelijk leider van religieus-nationalistische politici aan de uiterst rechtse kant van Israël. Hij riep op tot de annexatie van de bezette Westelijke Jordaanoever. Daar wonen ongeveer 2,5 miljoen Palestijnen onder Israëlische bezetting naast ongeveer 500.000 Joodse kolonisten.