China schrapt quarantaine voor internationale reizigers

China schrapt per 8 januari de quarantaineplicht voor internationale reizigers die het land binnenkomen. Het is de nieuwste versoepeling in een rij coronamaatregelen die wordt afgeschaft. Er is nog wel een negatieve coronatest nodig om naar China te gaan.

Sinds maart 2020 moesten reizigers bij binnenkomst in het land zich een bepaalde periode afzonderen. Aanvankelijk was dat drie weken, recentelijk was de duur al teruggebracht tot vijf dagen.

De maatregel had een grote impact op het internationale verkeer naar het land. Zakenmensen en toeristen lieten het land vanwege de quarantaineplicht links liggen.

Einde zerocovidbeleid

China probeerde lang met een zerocovidbeleid de ziekte te bestrijden. Er werd rigoureus getest en mogelijke besmettingen werden met strenge lockdowns tegengegaan. Vanwege groeiende ontevredenheid bij de bevolking over die rigide opstelling koos de regering-Xi er begin deze maand de regels grotendeels los te laten.

Inmiddels hebben die versoepelingen tot een grote uitbraak van covid geleid in het land. Precies hoe ernstig de situatie is, is niet bekend omdat het land ook geen covidcijfers meer bijhoudt. Wel is duidelijk dat ziekenhuizen en uitvaartbedrijven overuren draaien. Volgens sommige schattingen zijn er de afgelopen weken een kwart miljard mensen besmet.

In zijn eerste commentaar op de versoepeling van de coronaregels liet president Xi weten dat er een meer doelgerichte aanpak nodig is. Het Chinese volk moet meer voorlichting krijgen over hoe ze zelf besmettingen kunnen voorkomen en een gezond leven kunnen leiden, citeert staatpersbureau Xinhua hem.