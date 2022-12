Jongen (13) zwaargewond na afsteken illegaal vuurwerk in Enschede

Een 13-jarige jongen uit Enschede is gisteren ernstig gewond geraakt bij het afsteken van zwaar vuurwerk. Waarschijnlijk gaat het om een 'cobra', illegaal knalvuurwerk. Het slachtoffer zal meerdere vingers moeten missen, meldt RTV Oost.

De jongen was vroeg in de middag samen met een vriendje buiten aan het spelen toen ze de cobra vonden. Door onbekende oorzaak ging het vervolgens mis. De politie gaat ervan uit dat de jongen de niet-ontplofte cobra heeft gevonden, waarna hij die alsnog heeft afgestoken.

Het ongeluk ging gepaard met een keiharde knal. Meerdere omstanders waren ooggetuige. De jongen is zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. De politie stelt een onderzoek in naar wat er precies is gebeurd.