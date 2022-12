Breda-burgemeester Depla over ammoniaktrein: 'Als het misgaat, gaat het ook goed mis'

Burgemeester Paul Depla van Breda zegt te zijn geschrokken van het ongeluk met de treinwagon met ammoniak die gisteren ontspoorde in Servië. "Iedereen zegt steeds dat de kans dat het misgaat heel klein is, maar als het gebeurt, gaat het meteen goed mis", zegt Depla in NPO Radio 1-programma Nieuws en Co.

Depla was een van de burgemeesters van vier betrokken steden die in een opiniestuk in de Volkskrant deze maand schreven dat er een oplossing moet komen voor de goederentreinen die met gevaarlijke stoffen door Nederlandse steden gaan.

"Er gaan gewoon dagelijks treinen door de stad heen, die komen van de Rotterdamse haven en gaan bijvoorbeeld door naar Duitsland", zegt Depla. "We zeggen steeds dat er veiligere mogelijkheden zijn om die spullen te vervoeren."

51 mensen vergiftigd

De risico's zijn te groot, zeker nu er duizenden huizen bijgebouwd moeten worden, stelde Depla al in de Volkskrant met zijn collega's uit Tilburg, Eindhoven en Dordrecht.

Het kabinet kijkt terecht naar de steden om de woningnood aan te pakken, zegt de burgemeester. "En als we naar de steden kijken, kijken we heel snel naar de gebieden, rond de sporen. Want daar willen mensen graag wonen."

"Dan wordt het risico groter. Natuurlijk, vervoerders en bedrijven willen zo snel mogelijk vervoeren. Maar denk naast het economische belang ook om de maatschappelijke belangen, namelijk de veiligheid en de aanpak van de woningnood", zegt Depla. "En we kunnen geen woningen bouwen, als we mensen niet veilig kunnen laten wonen."

Er lekt nog altijd ammoniak uit een van de wagons die gisteren ontspoorden nabij de Servische stad Pirot. Door het ongeluk kwam een hoge concentratie van het gas vrij: 51 mensen werden met vergiftigingsverschijnselen naar ziekenhuizen in Pirot en Niš gebracht. De concentratie giftig gas in de omgeving is nog wel hoog, in Pirot zelf is het gevaar geweken.

Enschede en Volendam

Depla zegt dat het in Tilburg en Breda onlangs ook bijna misging. "Tilburg kroop onlangs door het oog van de naald. En hier in Breda kwam een keer net buiten het station een trein tot stilstand. Dan is er gelijk paniek. Dan wordt wel alles gedaan om een ramp te voorkomen, maar lukt dat niet, dan gaat het in de binnensteden voor veel slachtoffers zorgen."

Het is zaak dat de landelijke regering de regie pakt, vindt Depla. "Den Haag moet bepalen hoe de treinen lopen en dat niet aan de vrije markt overlaten." De steden hebben de controle niet, zegt de burgemeester. "Je wilt niet alleen de gevolgen van een crisis aanpakken, maar ook die crisis kunnen voorkomen."

De zogenoemde giftreinen moeten daarom op een alternatieve trein gaan rijden. "We hebben zo'n lijn, namelijk de Betuwelijn. We zeggen dan ook tegen het kabinet: maak daar dan ook gebruik van", zegt Depla. "Dan hebben we oog voor de veiligheid van de bewoners."

Depla verwijst hierbij ook naar de vuurwerkramp in Enschede, en de brand in café 't Hemeltje in Volendam. "Pas daarna kwamen er allerlei veiligheidsmaatregelen. Zorg er nou voor dat we kunnen zeggen: we hebben er van tevoren over nagedacht."