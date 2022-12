Jongen (14) overleden na aanrijding in Oss

Na het ongeluk in Oss afgelopen nacht is een 14-jarig kind overleden. De jongen zat samen met twee andere kinderen (8 en 12) en hun ouders in de auto, toen ze werden aangereden op een kruising.

Volgens Omroep Brabant zat de tiener samen met de andere kinderen achterin. De andere twee raakten zwaargewond. De ouders raakten lichtgewond.

Jonge bestuurder en bijrijder onder invloed

De bestuurder en bijrijder van de andere auto liepen eveneens verwondingen op. Zij zijn aangehouden. De twee 18-jarigen uit Megen en Berghem waren volgens de politie onder invloed van alcohol.

Het ongeluk gebeurde rond 01.20 uur vannacht op de kruising van de N329 en de Singel 1940-1945. De politie is een uitgebreid onderzoek gestart naar de toedracht.