Hoe de betekenis van woke veranderde in 2022

Sommige politieke partijen zien het als een gevaar en minister van Justitie en Veiligheid Yesilgöz noemde het "een bedreiging voor de rechtsstaat": 'wokisme'. Het is dit jaar misschien wel een van de meest controversiële woorden geworden. Cultuursocioloog Walter Weyns, hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen, schreef het boek Wie wat woke? De term wokisme gebruikt hij liever niet. "Het wekt de indruk dat het een afgeronde ideologie is met denkers, verantwoordelijken en spokespersons. Dat is niet het geval, woke is veel losser." Maar wat is woke dan en waar komt het vandaan? Stay woke Eerst het begin: het woord woke dook op in de jaren 30 toen het door zwarte Amerikanen werd gebruikt als slang (straattaal) om elkaar alert en 'wakker' te houden voor structureel racisme. Elkaar behoeden voor blinde vlekken voor racisme werd omschreven als 'stay woke'. Vanaf de jaren 60 kreeg het een politieke lading, toen zwarte burgerrechtenbewegingen het gingen gebruiken.

"Het werd als een verzamelkreet gebruikt om mensen bewust te maken van het onrecht waar ze mee leefden", zegt Weyns. Sinds deze eeuw wordt het fenomeen ook in feministische kring gebruikt. "Door de snelle verspreiding via sociale media werd het voor allerlei vormen van uitsluiting, discriminatie en achterstelling en ongelijkheid gebruikt." Volgens Monique Roelofs, hoogleraar filosofie van kunst en cultuur aan de Universiteit van Amsterdam, werd de term woke de afgelopen tien jaar gepopulariseerd en uitgebreid, maar veranderde langzaam ook de betekenis. "Nu gaat het over bewustzijn van allerlei vormen van sociale onderdrukking, structureel privilege en het heeft ook expliciet met seksualiteit en gender te maken."

Bekender, maar ook negatief In het Verenigd Koninkrijk heeft bureau Ipsos onderzoek gedaan naar het begrip. Het aantal mensen dat leest of hoort over woke zijn neemt daar toe: 65 procent van de bevraagden kende het begrip. In 2020 was dit nog 49 procent. Vooral 55-plussers raakten tussentijds meer bekend met de term. De afgelopen jaren kreeg woke ook een negatievere lading: meer mensen in Groot-Brittannië vatten het volgens Ipsos op als belediging. Ook dit gevoel nam vooral toe onder 55-plussers.

Cultuursocioloog Weyns: "Doordat woke op vele manieren wordt gebruikt, heeft het verschillende ladingen. Dat maakt de verwarring over de betekenis groter." Felle voorstanders van de vrijheid van meningsuiting zien woke als het smoren van de academische vrijheid. "Dat is het in zekere zin ook", zegt Weyns, "maar voorstanders van woke vragen om op een respectvolle manier over minderheidsgroepen te praten. Waarom? Omdat bepaalde mensen die beleving voelen, zich onveilig voelen en gehoord en begrepen willen worden."

Kamervragen JA21-Tweede Kamerleden Joost Eerdmans en Nicki Pouw-Verweij stelden in september Kamervragen over "de bedreiging van het wokisme" aan onderwijsminister Dijkgraaf. De Telegraaf had geschreven dat studenten van de Erasmus Universiteit "met een conservatiever wereldbeeld zich stilhouden omdat ze bang zijn voor boze, negatieve reacties". Dijkgraaf reageerde per brief: "Ik zie in deze voorbeelden geen bedreiging van de academische vrijheid, de vrijheid van meningsuiting of de kwaliteit van het onderwijs. De studenten zijn het niet eens met bepaalde uitingen en de universiteit weerhoudt hen er niet van om zich daarover uit te spreken binnen de universiteit."