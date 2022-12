Zeg 'ns Aaa-acteur John Leddy (92) overleden

Acteur John Leddy is gisteren op 92-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Den Bosch na een kort ziekbed overleden. Dat heeft zijn familie aan persbureau ANP laten weten. John Leddy laat zijn vrouw Jannig Leddy (met wie hij 53 jaar getrouwd was), zijn vijf kinderen en elf kleinkinderen achter.

In de jaren tachtig was hij bij een groot publiek bekend als Koos Dobbelsteen uit de tv-serie Zeg 'ns Aaa. Hij was de handige klusjesman die was getrouwd met huishoudster Mien, een rol van Carry Tefsen.

Dat soort rollen speelde hij geregeld: eerlijke kerels die niet dom waren, maar ook niet heel gecompliceerd. Leddy was eerder te zien in De Kleine Waarheid, met Willeke Alberti, en hij speelde in Sil de Strandjutter.

John Leddy studeerde in 1956 af aan de Amsterdamse Toneelschool en speelde bij verschillende theatergezelschappen. Ook speelde hij in de verfilmingen van De moeder van David S. en Jan Rap en zijn maat.

Krasse knarren

De laatste jaren was hij in verschillende series en films te zien, vooral met kleinere rollen, onder meer in Baantjer, Russen en de miniserie Bij ons in de Jordaan. In 2012 was hij te zien in Krasse Knarren bij omroep Max.

In 1985 waren Mien en Koos Dobbelsteen te zien in de Sterrenshow van Willem Ruis: