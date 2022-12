De bal rolt alweer in Engeland: Van Dijk scoort voor winnend Liverpool

Aston Villa ging na rust direct op jacht naar het aansluitingsdoelpunt. Met drie grote kansen binnen drie minuten was de toon gezet voor de tweede helft. Ollie Watkins zorgde na vele gemiste kansen in de 59ste minuut alsnog voor de 1-2.

Daar raakten de Spurs, momenteel vierde in de competitie, niet van in de war: Harry Kane maakte zijn reputatie waar en wist ook in zijn zevende Boxing Day-wedstrijd te scoren. Hij tekende in de 65ste minuut koppend voor de aansluitingstreffer en heeft nu tegen alle 32 clubs waartegen hij in de Premier League heeft gespeeld, een keer het doel gevonden.

Vijf minuten na Kanes doelpunt zorgde de Deense middenvelder Pierre Hojbjerg met een bekeken schot rond de penaltystip voor de gelijkmaker. In een boeiende slotfase waren er kansen over en weer, maar moesten beide ploegen uit Londen genoegen nemen met een punt.

Newcastle wint weer

Newcastle United heeft de draad weer opgepakt met een zege: het team van trainer Eddie Howe won simpel bij Leicester City: 0-3.

Na 32 minuten stond de einduitslag al op het bord. Chris Wood benutte al na drie minuten een penalty, waarna Miguel Almirón na een een-twee met Bruno Guimarães vier minuten later de score al verdubbelde. Joelinton maakte er met een kopbal 0-3 van.

Met de zesde zege op rij nemen de Magpies in ieder geval voorlopig plek twee over van Manchester City, dat woensdag speelt.