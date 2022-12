Een lijnbus van Arriva is vanmiddag bij Drachten in een sloot beland. De chauffeur is met onbekend letsel naar het ziekenhuis overgebracht.

Het ongeluk gebeurde langs de Wâldwei. Het is niet bekend hoeveel mensen er op dat moment in de bus zaten. Volgens Omrop Fryslân raakte geen van de passagiers gewond.

Waardoor de bus van de weg raakte is niet bekend.