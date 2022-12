Machinist overlijdt in trein, passagiers slaan alarm

Een machinist is afgelopen nacht overleden tijdens zijn werk. De man werd gevonden door passagiers, die vonden dat de trein wel erg lang stil bleef staan.

De trein was onderweg van Venray naar Blerick, maar stond stil bij een spoorwegovergang bij Tienray omdat er kort daarvoor een ree was aangereden.

De machinist zou zijn uitgestapt om te kijken naar het dier en stapte vervolgens weer in. Daarna bleef de trein echter stilstaan. Twee passagiers gingen kijken wat er aan de hand was en vonden de dode machinist in zijn cabine en sloegen alarm.

De man is waarschijnlijk door een natuurlijke oorzaak om het leven gekomen, zegt een woordvoerder van Arriva bij 1Limburg.