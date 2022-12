Leids Cabaret Festival geschrapt, te weinig goede deelnemers

Het Leids Cabaret Festival gaat komend jaar niet door. Volgens de organisatie ontbreekt het aan talent. Er hebben zich geen mensen gemeld voor wie het festival het "laatste zetje" kan zijn om het te maken, meent het festival.

"Bij ons moet het idee bestaan dat dat in potentie mogelijk is, en dat we nieuwsgierig zijn naar de professionele ontwikkeling van iemand binnen het festivaltraject en daarna", aldus de organisatie.

Het festival is al jaren een van de belangrijkste springplanken voor cabarettalent. Eerdere winnaars zijn onder meer Najib Amhali, Micha Wertheim, Lebbis en Jansen, Sanne Wallis de Vries en Katinka Polderman. In juni dit jaar won de "retegrappige" Stefan Hendrikx de 43ste editie van het festival.

"Corona niet per se de oorzaak"

Het festival ging vorig jaar niet door vanwege de coronalockdown. Maar de organisatie wil "corona niet overal de schuld van geven", schrijft Omroep West.

"Ook de tijdgeest verandert. Daarom zullen we ons beraden op de functie van het Leids Cabaret Festival in deze tijd en hoe wij onze rol daarin zien. Cabaret in al zijn vormen, het begeleiden van talent, eigenzinnige types op onze kar laden; daar ligt onze bezieling."

Het Leids Cabaret Festival is een van de vier grote cabaretfestivals van Nederland en bestaat sinds 1978. De competitie zou in februari 2023 plaatsvinden.