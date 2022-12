VN eist dat Taliban besluit Afghaanse vrouwen te weren bij ngo's terugdraait

De hoogste ambtenaar van de Verenigde Naties in Kabul, Ramiz Alakbarov, eist dat de Taliban het verbod terugdraaien voor Afghaanse vrouwen om voor buitenlandse hulporganisaties te werken. De maatregel werd zaterdag genomen omdat vrouwen volgens de Taliban hun hoofddoek niet op de juiste manier dragen.

Organisaties die zich er niet aan houden, lopen het risico niet meer in het land te mogen opereren. "Miljoenen Afghanen zijn afhankelijk van humanitaire hulp en het is van vitaal belang belemmeringen uit de weg te ruimen", zei de VN over het gesprek, zonder meer details te geven. Alakbarov sprak met Talibanminister Hanif van Economie.

De organisaties - Save the Children, het International Rescue Committee, de Norwegian Refugee Council en CARE - zetten zich in voor de gezondheidszorg, het onderwijs, de bescherming van kinderen, de voedselvoorziening en steun aan mensen in de afnemende humanitaire omstandigheden. Ze hebben hun lokale vrouwelijke medewerkers hard nodig om vrouwen en kinderen die hulp nodig hebben te bereiken.

Vrouwenrechten ingeperkt

Vorige week werd het vrouwen verboden nog langer naar de universiteit te gaan. In maart werd het middelbaar onderwijs al verboden voor meisjes. Vrouwelijke rechters, advocaten en openbaar aanklagers verloren hun baan al eerder, bij het afschaffen van het oude rechtssysteem.

De Taliban grepen de macht in augustus vorig jaar, na het vertrek van de Amerikanen. De belofte die ze deden om vrouwenrechten te respecteren, werd al snel gebroken. Sinds mei zijn vrouwen weer verplicht hun gezicht te bedekken als ze over straat gaan.