Van Anrooij en Van der Poel zegevieren in de smurrie van Gavere

Shirin van Anrooij - AFP

De veldrit in Gavere, de elfde in de wereldbekerreeks, is gewonnen door Shirin van Anrooij. Ze liet op het zware parcours, dat door de regenval van eerder op de dag was veranderd in één grote modderpoel, Lucinda Brand achter zich. Het was voor de 20-jarige Van Anrooij - na Hilvarenbeek - haar tweede zege in een wereldbekerwedstrijd. Fem van Empel, de leidster in de WB-stand ontbrak op het appel door een vorige week opgelopen blessure. Terwijl Brand al snel een achterstand opliep door geworstel met haar fiets in een scherpe bocht, nam Puck Pieterse kort na de start meteen het initiatief. Op parcours rond het kasteel Grenier kwam Van Anrooij echter spoedig naderbij. Ze ging zelfs erop en erover, maar haar rivale sloot toch weer aan. Dikke smurrie In de tweede ronde kwam Pieterse flink in de problemen doordat haar achterwiel was vastgelopen door de dikke smurrie. De fiets voortslepend haalde ze uiteindelijk de materiaalpost, waar ze met een achterstand van ruim veertig seconden op het zadel van een schoon exemplaar kon springen.

Lucinda Brand - AFP

Enkele concurrentes hadden van de gelegenheid gebruik gemaakt om een plaatsje op te schuiven. Zoals de 33-jarige routinier Brand, die zich knap had teruggeknokt na de tegenslag in de beginfase en Van Anrooij vlot naderde. Ze wist haar ploeggenote bij Trek-Segafredo zelfs te achterhalen, maar werd direct weer op achterstand gereden. Bij het ingaan van de vierde en laatste ronde had van Anrooij weer een gaatje van twaalf seconden geslagen. Die marge was voormalig wereldkampioene Brand te machtig. Ze eindigde op 37 seconden als tweede, terwijl Pieterse, die toch nog weer wat plekken was opgeschoven, op 50 tellen als derde over de finish kwam. Van Empel blijft ondanks haar absentie in het klassement de dans leiden met 330 punten. Nummer twee Pieterse verdiende in Gavere 25 punten en staat nu op 290. Van Anrooij verdrong haar ook al afwezige landgenote Ceylin Alvarado van de derde plaats, maar staat met 199 punten op eerbiedige afstand van de toptwee.

Furieuze start Van der Poel Van der Poel kwam een week geleden in de sneeuw van Val di Sole in het stuk niet voor en moest vrijdag in Mol zijn meerdere erkennen in Wout van Aert. En dan zinde hem allerminst. Dat hij met revanchegevoelens naar Gavere was gekomen bleek al uit zijn furieuze start op het nog altijd glibberige parcours.

Mathieu van der Poel - AFP