Van Anrooij boekt in de smurrie van Gavere haar tweede wereldbekerzege

De veldrit in Gavere, de elfde in de wereldbekerreeks, is gewonnen door Shirin van Anrooij. Ze liet op het zware parcours, dat door de regenval van eerder op de dag was veranderd in één grote modderpoel, Lucinda Brand achter zich. Het was voor de 20-jarige Van Anrooij - na Hilvarenbeek - haar tweede zege in een wereldbekerwedstrijd.

Fem van Empel, de leidster in de WB-stand ontbrak op het appel door een vorige week opgelopen blessure.

Terwijl Brand al snel een achterstand opliep door geworstel met haar fiets in een scherpe bocht, nam Puck Pieterse kort na de start meteen het initiatief. Op parcours rond het kasteel Grenier kwam Van Anrooij echter spoedig naderbij. Ze ging zelfs erop en erover, maar haar rivale sloot toch weer aan.

Dikke smurrie

In de tweede ronde kwam Pieterse flink in de problemen doordat haar achterwiel was vastgelopen door de dikke smurrie. De fiets voortslepend haalde ze uiteindelijk de materiaalpost, waar ze met een achterstand van ruim veertig seconden op het zadel van een schoon exemplaar kon springen.