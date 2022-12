Hulporganisaties in Mali steeds verder onder druk

Deze maatregel betekent de zoveelste scheur in de relatie tussen Mali en Frankrijk. Wat begin dit jaar begon met het uitzetten van de Franse ambassadeur, leidde uiteindelijk tot het volledige vertrek van de militaire operatie Barkhane. In navolging daarvan stopte ook de Europese taskforce Takuba en trokken meerdere landen zich terug uit de VN-missie Minusma.

Zoals dit jaar al vaker gebeurde, kwam de aankondiging naar buiten via sociale media : een brief van twee kantjes, ondertekend door een van de leiders van de Malinese junta. Omdat Frankrijk ontwikkelingshulp aan Mali deels heeft opgeschort, ging het West-Afrikaanse land een stap verder. Dan maar helemáál geen Franse steun meer ook geen noodhulp. Per direct.

In Mali staan hulporganisaties steeds meer onder druk. Steun uit Frankrijk, de voormalige kolonisator, is sinds kort verboden en buitenlandse ambassades krijgen het verzoek hun bijdragen aan de ngo's (niet-gouvernementele organisaties) kenbaar te maken. Ook de Nederlandse ambassade kreeg zo'n brief.

Sindsdien zijn de banden met het Westen, met name met Frankrijk, enorm verslechterd. Met als gevolg dat de Franse militaire missie Barkhane versneld is opgedoekt, en andere missies wankelen.

Sinds tien jaar geleden een rebellenopstand in het noorden van het land begon, is het chaos in Mali. Nog altijd worden grote delen van het land geteisterd door terreurgroepen, ondanks de komst van buitenlandse troepenmachten. Dit wekt veel woede bij de Malinese bevolking, die behalve met een veiligheidsprobleem ook met grote humanitaire problemen kampt. Velen geven Frankrijk daarvan de schuld: wat hebben zij eigenlijk al die tijd gedaan?

Wat is er aan de hand in Mali?

Ook de Nederlandse ambassade in Bamako ontving zo'n brief, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken aan de NOS. "Nederland is al langere tijd bezorgd over de politieke ontwikkelingen, de verslechterende veiligheidssituatie en de krimpende ruimte voor het maatschappelijk middenveld in Mali", zegt het ministerie in een reactie. "Nederland kijkt momenteel samen met andere EU-lidstaten en gelijkgezinde partners hoe (waar mogelijk gezamenlijk) te reageren op dit verzoek om informatie."

Organisaties vragen zich af: blijft het hierbij? Kort na het verbod op door Frankrijk gesteunde ngo's, stuurde de Malinese overheid een brief naar verschillende Europese ambassades. Zij worden verzocht om een lijst op te stellen van alle organisaties die zij in het kader van ontwikkelingssamenwerking steunen.

In Timboektoe, waar zo'n veertig ngo's actief zijn, zijn hulporganisaties essentieel voor de voedselveiligheid. "Als dat ophoudt, dan raakt dat de bevolking direct", zegt de coördinator. "Dan ontvangt iemand bijvoorbeeld van de ene op de andere dag geen graan meer. Dat is echt een enorm probleem."

"Die brief is een schande," zegt een medewerker van een maatschappelijke organisatie in de hoofdstad Bamako. "Om dit te doen, zo vlak na de crisis met Frankrijk, dat is echt fout. Maar dit laat des te meer zien hoe de autoriteiten erin staan: ze willen laten zien wie de baas is. Het is pure intimidatie."

De medewerker vermoedt dat de Malinese overheid organisaties die hen niet zinnen onder de duim wil houden. "Dit betekent dat organisaties die zich bezighouden met thema's als mensenrechten of democratie, doelwit zijn.

Zo maakt een organisatie die zich richt op het vrije woord onder jongeren zich grote zorgen over het voortbestaan. "Inmenging vanuit de overheid was voor ons al een realistisch scenario", zegt een van de oprichters. "Nu is het wachten op het moment dat we ons bij de autoriteiten moeten melden. Dat gaat gebeuren. We denken al een stap verder: wat als onze organisatie wordt verboden?"