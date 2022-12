Zuid-Korea vuurt schoten af na schending luchtruim door N-Koreaanse drones

Zuid-Korea heeft vandaag waarschuwingsschoten afgevuurd nadat er meerdere Noord-Koreaanse drones in het luchtruim werden gesignaleerd. Zuid-Korea stuurde straaljagers en gevechtshelikopters de lucht in om de drones neer te halen.

Het is voor het eerst in vijf jaar dat er Noord-Koreaanse drones aan de zuidelijke kant van de grens zijn gezien. In 2017 stortte een Noord-Koreaanse drone, vermoedelijk op een spionagemissie, neer vlak bij de grens.

De Zuid-Koreaanse legerleiding zegt dat een van de drones kort boven de hoofdstad Seoul vloog, zo'n 50 kilometer van de grens met Noord-Korea. "De schending van ons luchtruim is duidelijk een provocerende actie", aldus de legertop.

Het leger heeft nog niet bevestigd of de drones uit de lucht zijn geschoten. Volgens lokale media zijn er ongeveer honderd schoten afgevuurd, maar zonder succes. Een defensiemedewerker zegt dat een straaljager kort na het opstijgen is neergestort. De twee piloten konden het toestel op tijd verlaten en zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Surveillancetoestel

In een reactie heeft het Zuid-Koreaanse leger ook een surveillancetoestel naar het luchtruim van Noord-Korea gestuurd om foto's te maken van militaire installaties.

Het grensgebied tussen Zuid-Korea en het geïsoleerde Noord-Korea wordt zwaar bewaakt en ligt bezaaid met landmijnen. De twee landen zijn formeel nog met elkaar in oorlog. De Koreaanse Oorlog duurde van 1950 tot 1953 en eindigde met een staakt-het-vuren, dat tot op de dag van vandaag geldt. Een officieel vredesverdrag is nooit getekend.