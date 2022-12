Ontspoorde wagon Servië lekt nog ammoniak, noodtoestand blijft van kracht

Er lekt nog altijd ammoniak uit een van de wagons die gisteren ontspoorden nabij de Servische stad Pirot. De noodtoestand blijft van kracht tot het lek is gedicht. De noodtoestand werd uitgeroepen nadat zondag een treinwagon met ammoniak was ontspoord bij de stad ten zuidoosten van Niš. Daardoor kwam zeer giftig ammoniakgas vrij. De trein met 21 wagons vervoerde giftige stoffen vanuit Bulgarije naar Šabac in het westen van Servië. Er ontspoorden vier wagons, waarvan er één ammoniak lekt.

51 mensen werden met vergiftigingsverschijnselen naar ziekenhuizen in Pirot en Niš gebracht. In Niš, de dichtstbijzijnde grote stad, werden twaalf volwassenen en drie kinderen opgenomen. Zij zijn inmiddels allemaal buiten levensgevaar. Volgens de artsen is hun toestand stabiel. Hun letsel varieert van brandwonden tot inwendig letsel en hartproblemen. De drie kinderen worden behandeld aan irritatie van de luchtwegen, ogen en huid.

Vier patiënten moeten volgens de artsen voorlopig nog op de IC blijven, zes konden in de loop van de nacht naar huis.

De lokale autoriteiten melden dat een tank met ammoniak in de rivier de Nišava is beland. Volgens de laatste metingen is daarbij geen ammoniak vrijgekomen. Er is geen gevaar voor de watervoorziening voor de omliggende plaatsen. De bron die het dichtst bij de ontspoorde trein lag, is na het ongeluk meteen afgesloten.

Scholen dicht

De hoeveelheid ammoniak die nu nog weglekt, is afgenomen, doordat er minder druk op staat. De concentratie giftig gas in de omgeving is nog wel hoog. In Pirot zelf is het gevaar geweken.

Omwonenden moeten nog wel binnenblijven. Scholen, kinderdagverblijven en openbare gebouwen zijn vandaag gesloten. Het is in Servië nog geen kerstvakantie, het Servische-orthodoxe kerstfeest is op 7 januari. Een deel van de snelweg E-80 naar Bulgarije is dicht.

Hoelang de noodtoestand van kracht blijft, hangt af van het dichten van het lek en het bergen van de ontspoorde wagons.

Een inspectieteam van het ministerie van Infrastructuur is samen met de spoorwegen een onderzoek gestart naar het ongeluk. Daarbij wordt ook gekeken naar de staat van de wagons die erbij betrokken waren. De minister van Infrastructuur zei op een persconferentie dat het ongeluk mogelijk het gevolg was van slechte infrastructuur. Ook wordt gekeken of de regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen zijn nageleefd.