VN: 180 vermiste Myanmarese Rohingya-vluchtelingen waarschijnlijk verdronken

VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zegt dat de boot waarschijnlijk niet zeewaardig was en begin december al op drift raakte. Volgens de organisatie kunnen familieleden van de opvarenden geen contact meer met hen krijgen. "Ze gaan ervan uit dat ze allemaal dood zijn", aldus de UNHCR. Een woordvoerder van de vluchtelingenorganisatie zegt "tegen beter weten in" te hopen dat de vermisten nog in leven zijn.

De Verenigde Naties (VN) vrezen voor het leven van 180 Rohingya-vluchtelingen die al weken worden vermist. De slachtoffers waren aan boord van een boot die eind november was vertrokken uit Bangladesh. Daar leven honderdduizenden Rohingya in overvolle vluchtelingenkampen omdat ze in buurland Myanmar al jaren met geweld worden vervolgd.

Correspondent Mustafa Marghadi in Indonesië:

"De Rohingya hebben in Bangladesh, waar ze in enorme vluchtelingenkampen leven, geen enkel perspectief op een beter leven: het land kan ze geen werkplek of een vaste woonplaats bieden. Daarom zoeken veel van hen hun toevlucht in landen als Indonesië en Maleisië.

Indonesië is een opkomende economie en Maleisië is een al redelijk ontwikkeld land. Ook veiligheid speelt een rol: Indonesië en Maleisië hebben een bevolking die in meerderheid moslim is, dus de islamitische Rohingya hopen dat ze daar niet worden vervolgd vanwege hun religie. Een land als Thailand, waar net als in Myanmar veel boeddhisten wonen, slaan ze om deze reden vaak over.

VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR smeekt regeringen in de regio om met een gezamenlijke aanpak te komen, maar toch zitten veel landen niet op de Rohingya te wachten. Geen van de landen heeft bijvoorbeeld reddingsacties opgezet om bootjes in nood te helpen. In Atjeh, een diep religieuze moslimregio, zijn de vluchtelingen wel welkom, maar volgens UNHCR schiet Zuidoost-Azië als geheel tekort."