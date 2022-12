Nederlands meisje (12) omgekomen bij ski-ongeluk in Tirol

Een Nederlands meisje van 12 is gisteren om het leven gekomen als gevolg van een ski-ongeluk in Oostenrijk. Het meisje verloor volgens de politie haar evenwicht bij een afdaling, raakte van de piste en botste tegen een boom.

Het ongeluk gebeurde in het skigebied Spieljoch in Tirol, aan de noordkant van het Zillertal. Hulpdiensten hebben het meisje met een traumahelikopter naar een ziekenhuis in Innsbruck gebracht. Daar is ze aan haar verwondingen overleden.

Eerder op de dag raakte volgens de omroep ORF een Nederlandse vrouw van 62 zwaargewond bij een ski-ongeluk in Kitzbühel, ook in Tirol. Zij botste op de piste tegen een man uit Duitsland.

De vrouw ligt in Innsbruck in het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe het nu met haar gaat.