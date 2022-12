Golflegende Whitworth (1939-2022) boekte meer toernooizeges dan wie dan ook

Voormalig golfster Kathy Whitworth is op 83-jarige leeftijd overleden. De Amerikaanse boekte 88 toernooizeges op de LPGA-tour en is daarmee houdster van het record voor alle proftours, bij zowel de mannen als de vrouwen. Met 82 zeges zijn Sam Snead en Tiger Woods de recordhouders van de PGA-tour.

Whitworth was ruim 25 jaar actief op de LPGA-tour, van 1958 tot 1985. Ze won zes majors. De enige smet op haar carrière was dat ze nooit het US Women's Open won; in 1971 eindigde ze als tweede.

Meer dan miljoen

Whitworth was de eerste vrouw die meer dan een miljoen dollar aan prijzengeld bij elkaar sloeg. In 1990 was ze captain van het Amerikaanse team bij de eerste editie van de Solheim Cup.