Forse aderlating Feyenoord: centrale verdediger Trauner lang uit roulatie

Feyenoord moet het de komende maanden stellen zonder Gernot Trauner. De centrale verdediger wacht vanwege een knieblessure een operatie en zal een aanzienlijk deel van de tweede competitiehelft aan zich voorbij moeten laten gaan.

Trauner viel afgelopen donderdag tijdens de training uit met knieklachten. Nader onderzoek leerde dat een ingreep noodzakelijk is om van de kwetsuur af te komen.

Het wegvallen van de 30-jarige Oostenrijker is een hard gelag voor Feyenoord. Hij was basisspeler in alle twintig officiële wedstrijden die de Rotterdammers tot aan de winterstop afwerkten en geldt als een van de steunpilaren in de ploeg van trainer Arne Slot, de huidige koploper in de eredivisie die ook in de Europa League nog van de partij is.

Feyenoord, dat in de eredivisie drie punten voorsprong heeft op Ajax en PSV, hervat de competitie op zondag 8 januari met een uitwedstrijd tegen FC Utrecht. In de Europa League staan voor 9 en 16 maart duels in de achtste finales tegen een nog onbekende tegenstander op het programma.