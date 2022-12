Genezen maar toch ziek: de 'vergeten' pandemie van long covid

Het is maart 2020 als Tjitske Jaarsma* via haar man besmet raakt met het coronavirus. Ze ontwikkelt een hoestje dat uitmondt in hevige benauwdheid. Thuis ligt ze naar adem te happen en ze moet uiteindelijk drie keer naar het ziekenhuis. Ook haar dochter raakt besmet. Ruim twee jaar later kampen de twee nog altijd met een scala aan klachten: vermoeidheid, kortademigheid, een gebrekkige conditie. "Je hoeft maar iets te doen en je bent weer moe".

Jaarsma en haar dochter zijn inmiddels gediagnosticeerd met long covid, ofwel langdurige klachten na een coronabesmetting. Over long covid, ook wel post-covid-syndroom, is nog weinig bekend. Deskundigen spreken van een waaier aan klachten die van persoon tot persoon kunnen verschillen. Wie waarom long covid oploopt is niet goed bekend. Evenmin weten we hoeveel mensen in Nederland rondlopen met restklachten.

Longarts Merel Hellemons (Erasmus MC) schat dat het om tienduizend tot honderdduizend mensen gaat. Zij spreekt van "giga-grote getallen". Exacte cijfers zijn er niet; de Rijksoverheid houdt dit niet bij. Haar schatting baseert Hellemons op gegevens uit het Verenigd Koninkrijk, waar het nationale statistiekbureau maandelijks cijfers over long covid vrijgeeft. In december ging het bureau uit van 2,2 miljoen mensen die met longcovid-symptomen kampen. Dat komt neer op 3,4 procent van de bevolking.

Hellemons ziet in haar werk veel patiënten met het post-covid-syndroom. "Long covid kan een veelvoud aan klachten geven, maar er is een aantal symptomen die we het vaakst horen: vermoeidheid en concentratieproblemen. Maar ook kortademigheid en kort gezegd alles wat met de hersenen te maken heeft (prikkelverwerking en hoofdpijn) komt voor."

Waterkoker te zwaar

"De eerste maanden kon ik de waterkoker niet eens optillen, dat was te zwaar", vertelt Jaarsma. Nu heeft ze goede en slechte dagen, wat het moeilijk maakt om een normaal leven te leiden. "Tot maart 2020 waren we een actief gezin. Nu moeten we overal over nadenken. Kan ik bijvoorbeeld naar een verjaardag of niet? Als ik ga, kan ik maar een uurtje blijven." De supermarkt haalt ze net, huishoudelijk werk is te zwaar. "De badkamer ziet er niet uit en de ramen zijn al zo lang niet gezeemd."

Met haar dochter zit Jaarsma veel thuis. In haar omgeving weet niet iedereen van hun situatie. "Als ik buiten op straat ben, zie je niets aan me. Wat mensen niet weten, is dat je daarna uitgeteld op de bank ligt."