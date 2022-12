De vrouwen van 2022: hoe Wiegman met 'Lionesses' de Engelse samenleving veranderde

In de laatste week van 2022 blikken we terug op het voorbije sportjaar met zes Nederlandse vrouwen die grote successen beleefden. Vandaag in de eerste aflevering: trainer Sarina Wiegman, die met de Engelse voetbalvrouwen het EK voetbal won.

"And most of all, we've changed society", stelt Wiegman vast, terwijl ze met een tevreden blik de zaal rondkijkt.

Wembley, 14 december 2022

De persvoorlichter van de Engelse bond heeft zo veel interviewverzoeken voor Wiegman gekregen, dat hij besloot om een heuse persdag te organiseren. Vandaag is het 'Sarina Wiegman Event' op Wembley, al voelt de hoofdpersoon zelf zich enigszins ongemakkelijk over die naam. Ruim veertig journalisten - sommigen zelfs vanuit Australië - zijn naar Londen gekomen om met de Engelse bondscoach nog eenmaal terug te blikken op het bijzondere jaar.

Wiegman, die niet heel graag in het middelpunt van de belangstelling staat, loopt tijdens de lunch op Wembley van het ene tafeltje journalisten naar het andere. Voor iedereen een hand en een praatje, soms zelfs een knuffel.

"Ik ben blij dat dit allemaal op één dag kon, anders ben je elke dag bezig met interviews geven", lacht de bondscoach van Engeland. "En uiteindelijk gaat het allemaal zo gemoedelijk dat zo'n dag ook wel leuk is."

In alle interviews wordt haar vanzelfsprekend gevraagd om terug te blikken op die EK-finale in dit stadion. "Elke keer als ik op Wembley terugkeer, denk ik natuurlijk weer aan het EK. En aan de lange weg om hier te komen. Jeetje, van een meisje dat niet mocht voetballen tot een vrouw die Wembley als home stadium heeft."

Style of play

Ze is nu anderhalf jaar bondscoach van Engeland en kan soms even niet op een Nederlands woord komen. Dan zegt ze stands in plaats van tribunes. Of style of play, in plaats van speelstijl. En elke keer verontschuldigt Wiegman zich daar keurig voor.

De 53-jarige coach, die als kind haar haren kort liet knippen zodat ze stiekem met de jongens mee kon voetballen, heeft inmiddels twee Europese titels op haar naam staan en stond in de WK-finale. Toch blijft de Haagse behoorlijk nuchter als ze praat over die EK-finale.

"Dat enorme lawaai van die 87.000 mensen, dat hoorde ik eigenlijk bijna niet. Want je aandacht is zo narrow, je bent alleen maar met de wedstrijd bezig. Pas na het laatste fluitsignaal dacht ik: 'Oooh, we hebben het gewoon gedaan!'"