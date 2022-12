Doden en gewonden door hevige sneeuwval in Japan

Door hevige sneeuwval in vooral het noorden van Japan zijn 17 mensen om het leven gekomen. Ook raakten zeker 93 mensen gewond, volgens de Japanse hulpdiensten. Honderden huizen zitten zonder stroom.

De meeste slachtoffers vielen toen ze uitgleden bij het sneeuwvrij maken van hun dak of toen ze terechtkwamen onder dikke pakken sneeuw die van daken afschoven. De hulpdiensten waarschuwen mensen om voorzichtig te zijn en niet in hun eentje sneeuw te ruimen. Ook waarschuwen ze voor ijspegels die van dakranden kunnen vallen.

Sneeuwfronten trokken vooral over het noorden van het land, waar sinds vorige week honderden voertuigen zijn gestrand op snelwegen. Tot zondag waren daardoor 11 mensen om het leven gekomen. Door meer sneeuwval op Eerste Kerstdag liep dat aantal op tot 17.

Meter sneeuw

Op sommige plaatsen viel meer dan een meter sneeuw. Er is op veel plaatsen drie keer zoveel sneeuw gevallen als normaal.

Op het eiland Hokkaido is door het dikke pak sneeuw een elektriciteitscentrale uitgevallen, waardoor 20.000 huizen gisterochtend enkele uren zonder stroom zaten. Ook het trein- en vliegverkeer lagen er enkele uren stil.

De toestand op de wegen leidt tot vertraging in de bezorging van producten. In Niigata, waar rijst wordt verbouwd en traditioneel mochi (zoete cakejes van gestoomde kleefrijst in pastelkleuren) worden gemaakt voor de viering van Nieuwjaar, wordt gevreesd dat de mochi niet bij alle klanten op tijd worden bezorgd.

De verwachting is dat het vooral in de bergen nog blijft sneeuwen.