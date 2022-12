Extra veiligheidsmaatregelen in Brazilië rond inauguratie Lula

Brazilië neemt extra veiligheidsmaatregelen voor de inauguratie van de nieuwe president Lula da Silva. Aanleiding hiervoor is de vondst van een explosief bij de luchthaven van de hoofdstad Brasilia, afgelopen zaterdag.

Lula da Silva won de verkiezingen in oktober van zittend president Jaïr Bolsonaro in een nek-aan-nekrace. Sinds die verkiezingsuitslag lopen de spanningen op tussen aanhangers van beide politici. De overdracht van de macht is op 1 januari.

De Braziliaanse militaire politie vond het explosief bij de luchthaven zaterdag in een brandstoftruck. Later werd een man gearresteerd die bekende dat hij van plan was met het explosief een aanslag te plegen. De man is volgens de Braziliaanse nieuwszender G1 een aanhanger van president Bolsonaro.

Aankomend minister van Justitie Flávio Dino liet op Twitter weten dat alle procedures "opnieuw zullen worden geëvalueerd, met het oog op het versterken van de veiligheid". Hij voegde eraan toe dat de inauguratie zeker door zal gaan. "De democratie heeft gewonnen en zal blijven winnen", verzekerde hij.

'Broedplaatsen van terrorisme'

Dino veroordeelde de demonstranten die de verkiezingsuitslag niet accepteren en daarom vlakbij Braziliaanse legerbases bivakkeren. Ze proberen het leger aan te zetten tot een ingreep om zo te voorkomen dat Lula op 1 januari daadwerkelijk president van het land wordt. Dino noemde de geïmproviseerde kampementen "broedplaatsen van terrorisme".

De uitslag van de presidentsverkiezingen in Brazilië was tot op het laatste moment ongewis. De sociaaldemocraat Lula wist met 50,9 procent van de stemmen te winnen. De rechts-populistische Bolsonaro gaf zijn verlies echter niet toe en vocht de uitslagen in een aantal regio's aan. Eerder deze maand werd Lula's verkiezingsoverwinning bekrachtigd door de rechter.

Niet alle aanhangers van Bolsonaro leggen zich daar bij neer. Twee weken geleden kwamen supporters van de huidige president nog in botsing met de politie in Brasilia. Ze probeerden toen onder meer het hoofdkwartier van de federale politie binnen te dringen.