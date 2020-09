Bale keert op huurbasis terug bij Spurs

De 31-jarige Welshman Bale werd in 2013 voor meer dan honderd miljoen euro door de Spurs aan Real verkocht. Die transfer maakte hem toen de duurste voetballer ter wereld.

Gareth Bale keert na zeven jaar Real Madrid terug naar Tottenham Hotspur. De club van trainer José Mourinho neemt ook linkerverdediger Sergio Reguilon over van Real.

Bale won met Real onder meer twee landstitels en vier keer de Champions League (in 2014, 2016, 2017 en 2018). Hij was trefzeker in de finales van 2014 (tegen Atlético) en 2018. Als invaller maakte hij toen tegen Liverpool twee doelpunten.

Desondanks is Bale niet erg geliefd in Madrid en ook zijn verstandhouding met trainer Zinedine Zidane is verre van goed.

Ook Linksback Reguilon wordt van de Spaanse kampioen overgenomen. De 23-jarige Spanjaard heeft voor vijf seizoenen getekend en kost de Londenaren ongeveer dertig miljoen euro.