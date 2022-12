Chinese vliegtuigen en schepen in Straat van Taiwan

China heeft in de afgelopen 24 uur 71 gevechtsvliegtuigen en 7 marineschepen de mediaanlijn in de Straat van Taiwan laten passeren. Die middelste lijn van de zeestraat tussen China en Taiwan geldt als een onofficiële grens tussen beide landen. Het is volgens Taiwan de grootste hoeveelheid Chinees oorlogsmaterieel voorbij die grens tot nog toe.

Het militair machtsvertoon van China is een reactie op de wens van Taiwan om onafhankelijk te zijn. Ook noemt China het een resoluut antwoord op de provocatie van de VS. Peking is onder meer boos over een passage in de Amerikaanse begroting waarin een intensievere samenwerking met Taiwan wordt beschreven.

Nancy Pelosi

Afgelopen zomer bezocht de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi Taiwan. Peking beschouwt bezoeken van buitenlandse regeringen aan het eiland als erkenning van Taiwan's onafhankelijkheid.

De mediaanlijn in de Straat van Taiwan werd lang door China en Taiwan geaccepteerd als een onofficiële grens. Onder de vliegtuigen die de lijn overstaken waren meer dan 20 gevechtsvliegtuigen en drones. Sinds 2020 gebeurt dat vaker. Ook na het bezoek van Pelosi gingen Chinese vliegtuigen en oorlogsschepen de onofficiële grens over.