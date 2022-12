Aantal doden door kou in VS opgelopen tot minstens 34

Het extreme winterweer doet zich voor in een enorm gebied, van de Grote Meren nabij Canada tot aan de Mexicaanse grens. Er zijn doden gemeld in het hele land, veelal door ongelukken in het verkeer maar ook door onderkoeling, vallende takken of omdat hulpdiensten niet op tijd ter plaatse konden komen bij medische noodgevallen. Vel doden vielen in Erie County, het gebied rond Buffalo, maar ook in de staat Ohio waren er zeker 10 slachtoffers.

Het aantal doden door de hevige kou in grote delen van de Verenigde Staten tijdens de kerstdagen is volgens Amerikaanse media opgelopen tot boven de 30. Sommige bronnen gaan uit van minstens 34 slachtoffers. Verwacht wordt dat het aantal nog oploopt.

Door het extreme weer is op sommige plaatsen de stroom uitgevallen. Vooral in Buffalo, in de staat New York, kwamen duizenden huizen zonder stroom te zitten en op sommige plaatsen lag de sneeuw vandaag meer dan een meter hoog. Ook op verschillende plaatsen in Maine en North Carolina viel de stroom uit in tienduizenden huizen. In de hele VS werden tot in de middag ruim 1700 vluchten gecanceld.

Ook in het zuiden van de VS leidt het koude weer tot ongebruikelijke situaties. In Jackson, Mississippi kregen inwoners te horen dat ze hun kraanwater moeten koken omdat er leidingen zijn gebarsten. In Tampa, Florida ging de temperatuur voor het eerst in vijf jaar beneden het vriespunt, wat er onder meer toe leidde dat er koudbloedige iguanas uit bomen vielen.

De huidige temperaturen zijn niet uitzonderlijk voor de VS. Wel zijn is de winterkou voor de kerstdagen vrij opmerkelijk, waardoor het voor de Amerikaanse media groot nieuws is. Ook komt het zelden voor dat het winterweer in zo'n uitgestrekt gebied voorkomt. Zo'n 60 procent van alle Amerikanen kreeg de afgelopen dagen te maken met waarschuwingen voor extreem weer.