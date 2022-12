Ammoniakwolk boven Servische stad na treinontsporing, tientallen mensen vergiftigd

In Pirot, in het oosten van Servië, is een goederentrein ontspoord die ammoniakgas vervoerde. Daardoor kwam er een hoge concentratie van het gas vrij en werden tientallen mensen met vergiftigingsverschijnselen in het ziekenhuis opgenomen.

De burgemeester van de stad heeft de noodtoestand uitgeroepen en de inwoners moeten voorlopig binnenblijven. Hij zei dat er ammoniak in twintig wagons zat en dat er uit twee wagons ammoniak is gelekt.

Door het gaslek was er maar beperkt zicht op een nabijgelegen snelweg, waardoor verschillende auto's op elkaar botsten. Vanwege de kerstvakantie was het druk op een weg die naar Bulgarije leidt. De politie heeft de weg afgesloten.

In verband met de noodtoestand zijn de scholen in Pirot morgen niet open. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak was van de ontsporing.