Geen vermisten meer na lawine in Lech in Oostenrijk

In Zürs in Oostenrijk, een dorp in de gemeente Lech, zijn na een lawine gistermiddag alle vermisten weer terecht. In eerste instantie gingen de autoriteiten op basis van een video van een getuige uit van tien vermisten, maar inmiddels is iedereen gevonden. Een aantal van hen heeft zich in de loop van de avond bij de hulpdiensten gemeld.

Iets voor 01.00 uur vannacht maakte de politie bekend dat vier van de tien gewond zijn geraakt, schrijft de Oostenrijkse publieke omroep ORF. Een van hen raakte zwaargewond en is naar het ziekenhuis in Innsbruck gebracht. De andere zes mensen wisten aan de lawine te ontsnappen.

Helikopters en honden

De autoriteiten vermoedden gisteravond dat er mogelijk nog twee mensen onder de sneeuw waren bedolven. Met helikopters en honden werd naar de vermisten gezocht.

In totaal waren zo'n tweehonderd hulpverleners in het gebied aan het zoeken: