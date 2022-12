Neonazi en oud-leider NVU Joop Glimmerveen (94) overleden

Oud-voorzitter Joop Glimmerveen van de extreemrechtse Nederlandse Volks-Unie (NVU) is op 94-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de NVU op sociale media. Glimmerveen werd meermaals veroordeeld, onder meer voor het aanzetten tot haat bij toespraken in de jaren negentig.

Glimmerveen was jarenlang de bekendste neonazi van Nederland. Hij werkte aanvankelijk als burger voor de NAVO, maar werd daar in de jaren zeventig ontslagen vanwege zijn lidmaatschap van de NVU.

In 1974 deed Glimmerveen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag, maar hij kreeg te weinig stemmen voor een zetel in de raad. Daarop werd hij voorzitter van de NVU, een rol die hij tussen 1974 en 2001 met onderbrekingen vervulde. Glimmerveen vertrok uiteindelijk met ruzie. Ondanks herhaaldelijke pogingen lukte het hem niet om politiek voet aan de grond te krijgen.

Hitlerverheerlijking en Holocaustontkenning

Glimmerveen haalde meermaals het nieuws door zijn openlijke verheerlijking van Hitler en zijn negatieve uitlatingen over mensen met een migratieachtergrond. Ook stelde hij dat er geen bewijs voor de Holocaust was.

Zelf noemde Glimmerveen zich overigens liever niet extreemrechts, bleek uit een interview met NRC in 2009. "Extreem heeft zo'n negatieve bijklank. Ik noem me nationaalsocialist", zei hij, verwijzend naar de fascistische ideologie van Hitlers NSDAP.

Zoon veranderde achternaam

In datzelfde interview gaf hij aan dat geen contact meer had met zijn familie vanwege zijn denkbeelden. "Mijn zoon heeft zijn achternaam veranderd, omdat hij er zoveel last van had".

Op 79-jarige leeftijd werd Glimmerveen in België nog vervolgd voor het brengen van de Hitlergroet op een Duitse militaire begraafplaats. Hij moest een boete van 1100 euro betalen.