Pogacar beseft nog niet dat hij de Tour gaat winnen: 'Geloof dat ik droom'

Pogacar na veroveren gele trui: 'Hebben hier vanaf het begin van gedroomd' - NOS

"Ik geloof dat ik aan het dromen ben", was de eerste reactie van Tadej Pogacar na zijn sensationele tijdrit naar La Planche des Belles Filles. Het was een ontknoping van drie weken Tour de France die maar weinigen zagen aankomen. Primoz Roglic had een voorsprong van 57 seconden op de nummer twee van het klassement en met alleen nog een klimtijdrit en de etappe naar de Champs-Élysées voor de boeg zou de kopman van Jumbo-Visma het geel naar Parijs brengen. Althans, dat was de verwachting. 'Vol gas tot de top' Niets bleek minder waar. Pogacar maakte meer dan voldoende tijd goed en zal morgen tot eerste Sloveense Tour de France-winnaar worden gekroond. Dat hij zoveel sneller was dan zijn landgenoot, wist Pogacar echter pas toen hij over de finish kwam. "Ik hoorde tijdens de klim mijn radio niet meer. De fans waren te luidruchtig daar, dus ik wist ook niet hoe groot het gat was met Roglic. Ik ben gewoon vol gas gegaan tot de top van de klim." Bekijk hier de ontknoping van de tijdrit:

Roglic verliest het geel en de Tourzege aan Pogacar in klimtijdrit - NOS

Net als Pogacar kan ook ploegleider Allan Peiper het onverwachte succes nog niet helemaal bevatten. "Dit had ik in mijn stoutste dromen niet verwacht." "Ik had zo veel angst vanochtend over de beslissingen die ik heb gemaakt over het materiaal en de fietswissel. Had ik wel de goede keuzes gemaakt?" Peiper is nog niet uitgesproken als er een toeterende auto nadert met daarin de aanstaand Tourwinnaar. De ploegleider snelt naar het rechter achterraampje en omhelst zijn stralende pupil.

Ploegleider Peiper vol ongeloof en omhelst stralende Pogacar - NOS

Pogacar op zijn beurt wist wat hij kon verwachten, hij had de klim goed verkend met zijn ploeggenoten. "Ik kende elke bocht, elke hobbel in de weg en ik wist waar ik moest versnellen, ook dankzij het hele team." Of dit een jongensdroom is voor de pas 21-jarige kopman van UAE? "Mijn droom was om een keer in de Tour de France te rijden, en dat het dan zo uitpakt, ongelooflijk."