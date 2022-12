Gewonde bij steekpartij in wooncomplex Delft

In een wooncomplex in Delft is vanmiddag een vrouw neergestoken. Het slachtoffer was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht. Haar verwondingen zijn volgens de politie niet levensbedreigend.

Omroep West meldt dat het incident rond 15.00 uur plaatsvond in een complex van de 'Woondiversiteit Villex'. Dat is een project waarbij studenten, starters en statushouders onder één dak wonen.

Vlak na het steekincident werd een verdachte aangehouden. De aanleiding ligt waarschijnlijk in de relationele sfeer, zegt een woordvoerder van de politie.