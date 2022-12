Treinen tussen Enschede en Zwolle rijden niet vanwege personeelstekort

Alle treinen tussen Enschede en Zwolle rijden tot het begin van de avond niet. Dat komt door het personeelstekort van vervoerder Blauwnet (Keolis). Mensen die Enschede of Zwolle willen bereiken, moeten daarom via Deventer of Mariënberg reizen, schrijft RTV Oost.

De verwachting is dat de eerstvolgende Blauwnet-trein van Enschede naar Zwolle rond half zeven weer rijdt. Ook de rest van de avond moeten reizigers rekening houden met uitval en vertraging.

Meerdere stations, zoals Raalte, Heino en Wierden zijn de komende uren onbereikbaar.