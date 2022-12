Charles herdenkt moeder in kersttoespraak en benadrukt belang oog voor anderen

Vanuit St. George's Chapel, waar Elizabeth is begraven, zei Charles dat Kerst een moeilijke tijd is voor iedereen die geliefden heeft verloren. "We voelen hun afwezigheid op alle bijzondere momenten in het jaar en herdenken hen bij belangrijke tradities." Ook bedankte hij voor de steun die zijn familie had ontvangen.

Een terugkerend thema in de toespraak van Charles was het "eeuwige licht", dat voor komt in het kerstlied O little town of Bethlehem. Dit eeuwige licht staat volgens Charles voor de kracht van alle mensen om licht te brengen in de wereld om hen heen. Iets waar koningin Elizabeth volgens Charles sterk in geloofde, net als hijzelf.

Als voorbeeld hierbij noemde Charles de "belangeloze inzet" van het leger en hulpdiensten. Ook het werk van leraren, gezondheidspersoneel, sociaal hulpverleners en mensen in de publieke dienstverlening is volgens Charles van groot belang voor de samenleving.

In de kersttoespraak kwam ook de interesse van Charles voor andere geloven dan het christendom naar voren. Zo zei hij dat "kerken, synagogen, moskeeën, tempels en gurdwaras (gebedshuizen van sikhs)" zich hebben ingezet voor mensen in nood. En Kerst mag dan een christelijk feest zijn, "de kracht van het licht" gaat volgens Charles over geloofsgrenzen heen. "Met mijn hele hart wens ieder van u een Kerst van vrede, geluk en eeuwig licht."